John Elkann entusiasta: “La Juve di oggi è una delle più forti di sempre”

L'EVENTO IN FAMIGLIA

Per John Elkann la Juve di Ronaldo è “una delle più forti di sempre”. Il presidente di Exor, presente a Villar Perosa, è entusiasta: “La Juve è tra le squadre più forti al mondo e questa è una delle più forti di sempre. Il fatto che sia stato proprio Ronaldo a segnare il primo gol, promette grandi cose…”.

Elkann parla poi di tifosi: “Ho incontrato tifosi provenienti da Sicilia, Veneto, Sardegna e questo dimostra quando la Juve sia importante in tutta Italia. E’ qualcosa di straordinario, fantastico, un momento magico in cui ci si ritrova in famiglia”.