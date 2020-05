Da Jorginho a Tonali. Come cambia la Juve

Avanti a piccoli passi sul campo – ieri si sono tornati ad allenare De Ligt e Szezsny – , avanti a piccoli passi anche sul calciomercato. Un occhio al presente in casa Juventus, ma anche un occhio rivolto al futuro. Nei suoi primi sei mesi di Juventus, Maurizio Sarri, a forza di rivedere partite durante il lockdown, ha individuato quale è il problema della sua Juve. I bianconeri, infatti rispetto alla filosofia di gioco amata dall’ex tecnico di Chelsea e Napoli, difettano in fase di impostazione del gioco, difettano nel famoso “giropalla”. Tutta colpa degli interpreti a disposizione. E dire che proprio Sarri di soluzioni ne ha provate tante. Partendo da Pjanic in regia fino ad arrivare alla partita contro l’Inter, con Rodrigo Bentancur a dirigere la mediana bianconera. Ebbene, quasi sicuramente sarà il centrocampo, proprio sotto indicazione del tecnico di Figline, il reparto che cambierà di più la prossima stagione.

