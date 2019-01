Jori Delli, le bombe di mercato

Sembra incredibile ma tifa per Milan...e Juventus

Ricordate le “bombe di mercato”, i clamorosi colpi annunciati in trasmissioni televisive come quelle di Aldo Biscardi da ospiti come Maurizio Mosca e altri “maghi” delle notizie a sensazione? Bene, oggi le bombe di mercato sono quelle di Jori Delli.

La boombastica modella, giornalista e influencer parmigiana – ma con origini albanesi – è una delle new entry nella redazione di Sportitalia e ogni sera chiede conferma ai direttori sportivi della veridicità o meno delle notizie annunciate nella trasmissione condotta da Criscitiello e Pedullà.

Ai suoi tanti follower, però, interessano soprattutto altri argomenti. Quelli che la stessa Jori Delli mostra senza inibizioni durante le puntate e – soprattutto – sui suoi profili social. Un corpo mozzafiato che scatena gli entusiasmi di tutti. A proposito, per chi tifa la bella Jori? Che ci crediate o no, per Milan…e Juventus!