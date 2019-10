Josefine Forsberg, la fitness girl da un milione di clic

Rispetto a un paio di anni fa, quando acquisì una certa notorietà in Italia per gli sfrenati festeggiamenti successivi alla qualificazione mondiale della sua Svezia a scapito degli azzurri, ha diverse migliaia di followers in più.

Josefine Forsberg su Instagram ha ormai superato il milione di seguaci e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Le sue sessioni di fitness sono seguitissime, anche se l’attenzione dei maschetti spesso è attirata da altri tipi di foto o video postati sul suo account.

Sono quelli in cui la splendida fitness girl scandinava mostra con evidente orgoglio i risultati dei suoi esercizi sul suo fisico asciutto e perfetto, vicino alla perfezione. Un corpo decisamente da urlo.