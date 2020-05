Jovanotti a medici e infermieri dell’ospedale di Chivasso: “Grazie per quello che fate” [VIDEO]

Un video realizzato in un momento di pausa. Accompagnato dalle note di ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’, successo di Jovanotti. Lo hanno realizzato gli eroi in prima linea del repart covid dell’ospedale di Chivasso.

E proprio Jovanotti lo ha postato sul suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di follower: “Dall’ospedale di Chivasso mi hanno fatto arrivare questo video – ha scritto -. Grazie ragazzi, grazie davvero per quello che state facendo. Mi fa molto piacere che la mia musica sia per voi un modo per fare un po’ di “ricreazione” tra i turni di lavoro. Forza! E grazie ancora a voi e a tutti i vostri colleghi del personale sanitario ovunque siano al lavoro per tutti noi”.