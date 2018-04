Jovanotti e la partita del Toro: Santa Rita sommersa di auto

Quartiere in tilt mercoledì pomeriggio per il doppio evento di richiamo

La concomitanza di due grandi eventi come il concerto di Jovanotti e la partita di calcio del Torino, posticipata dopo la morte di Davide Astori, hanno finito per trasformare Santa Rita in un inferno di clacson e schiamazzi. Ancora una volta il quartiere è stato invaso da centinaia di auto che mercoledì pomeriggio, e sera, hanno invaso corso Agnelli, corso Galileo Ferraris e le vie limitrofe percorribili. Da via San Marino a via Boston.

Scontati gli imbottigliamenti e i parcheggi improvvisati che hanno costretto le forze dell’ordine a un maxi lavoro per evitare la paralisi totale del traffico. Peggio è andata soltanto a quei residenti che tornando a casa da lavoro hanno cercato invano un posto libero nei pressi dell’Olimpico e del Pala Alpitour. Un problema sottolineato dai residenti del quartiere, che a questo genere di problemi sono ormai abituati.

«Santa Rita è un quartiere assediato dalle auto – spiega la signora Patrizia, con un post su Facebook – ed era scontato che due eventi del genere, nello stesso giorno, avrebbero creato il caos. Eppure non si è fatto niente per evitarlo. Bisogna tornare a valutare la costruzione di posti auto sotterranei».

La combinazione partita più concerto non è andata giù a nessuno nel borgo. Ma una spiegazione, che piaccia o no, c’è. Inizialmente in programma c’era solo il concerto di Jovanotti. La partita del Torino, contro il Crotone, è arrivata solo in un secondo momento. A seguito della morte del calciatore della Fiorentina, Davide Astori, che ha fatto slittare quasi tutte le partite della 27esima giornata. Non essendoci alcuna domenica disponibile la scelta è caduta su un pomeriggio infrasettimanale (la sera c’erano le gare di Champions League).

«Le circoscrizioni devono essere maggiormente coinvolte nella calendarizzazione e programmazione degli eventi» proseguono i residenti del quartiere. Non è la prima volta, infatti, che si creano questi disordini. Era già successo, anni fa, con Vasco Rossi o con il concerto di Lady Gaga. Anche in quest’ultimo caso l’Olimpico ospitava una partita del Toro.