Julia Gilas, la dea del fitness

È soprannominata, senza troppa originalità, la “dea del fitness” e in effetti alla forma fisica ha consacrato la sua esistenza, passando quotidianamente ore e ore della sua giornata in palestra.

Esercizi e vita sana sono il pane quotidiano di Julia Gilas, modella nata in Ucraina ma ormai californiana d’adozione. Vive da anni a San Diego ed è da lì che, ogni giorno, dispensa consigli per i suoi milioni di followers.

Quando non è in palestra, Julia ama andare in spiaggia, in piscina, o rilassarsi in tranquillità. Ogni momento è buono per uno scatto che metta in mostra il suo corpo perfetto, modellato con una costanza invidiabile.