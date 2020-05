Julia Procopio, la cubista senza paura

La sua performance nel corso dell’ultima puntata dell’ottava stagione di Ciao Darwin, andata in onda sabato sera su Canale 5, è rimasta ben impressa nella mente di tutti gli spettatori.

Con un coraggio da leonessa e senza paura, ha affrontato le temibili prove a cui è stata sottoposta dal perfido Paolo Bonolis. Prima ha infilato la testa in una teca zeppa di blatte e fameliche locuste, poi in un’altra piena di topi, infine in una terza con i serpenti.

Julia Procopio, ballerina, cubista e starlette di origini calabresi ma in servizio a Milano, ha strappato consensi. Non solo per l’intraprendenza, ma anche per il suo corpo da urlo che ha mandato in delirio i fan. Non a caso, il suo profilo Instagram ha fatto il pieno di follower.