Juve a tutta forza su Milinkovic, ma Lotito chiede 130 milioni

Juventus, tutto su Milinkovic-Savic. La “Signora” ha deciso, ora però deve trovare il modo di finanziare l’operazione, perché il presidente della Lazio Lotito non sembra voler fare sconti. E la richiesta minima di 130 milioni di euro rimane invariata. Tutto ciò mentre il tecnico Simone Inzaghi gli ha chiesto di trattenere il serbo per un altro anno. In ogni caso, il club di Vinovo ci crede ed è possibile quindi che la Juve entri nell’ordine d’idee di cedere uno tra Pjanic e Bentancur, le cui quotazioni sono in rialzo grazie al Mondiale, per trovare i soldi per l’affare: i due piacciono molto al Barcellona.

PER PJANIC MAROTTA CHIEDE 80 MILIONI

Per il bosniaco la valutazione data da Marotta è di 80 milioni di euro, mentre per l’uruguayano ci sarebbe il veto alla cessione messo da Allegri. C’è poi la questione Higuain, perché il Chelsea tornerò a farsi avanti per averlo. La partenza del “Pipita” potrebbe innescare un giro di punte, dal momento che in bianconero potrebbe tornare Morata.