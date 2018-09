Juve, Allegri: “Troppo entusiasmo, contro il Frosinone fondamentale la testa”

Il tecnico bianconero non sottovalutare i ciociari: "Cercheranno l'impresa della vita". Su Ronaldo: "Un valore aggiunto, ma la squadra non dipende da lui"

La vittoria in trasferta contro il Valencia, conquistata nonostante il rosso alla stella Cristiano Ronaldo, ha alimentato ancor più l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. Come sempre, tocca all’allenatore Massimo Allegri fare da pompiere in vista del match di domenica sera contro il Frosinone, valido per la quinta giornata di campionato.

“Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione – ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa -. Bisogna mettere da parte la gara di mercoledì e prepararsi a domani, visto che ci sono tra punti in palio. La formazione? Sceglierò in base all’attenzione dei calciatori”.

Per Allegri serve soprattutto una “partita di testa”, anche perché i ciociari “cercheranno l’impresa della vita”.

SU RONALDO.

“Per noi è un valore aggiunto, ma la squadra non dipende da lui. Le aspettative su di lui sono altissime ma non deve dimostrare niente – ha continua Allegri -. Deve continuare solo a giocare, a divertirsi e a fare gol”.