Juve, Allegri ha le idee chiare: “Battere il Bologna per affrontare il Napoli a +3”

Si torna in campo per il turno infrasettimanale: in porta Perin, Chiellini riposa. Ballotaggio Pjanic-Emre Can

Si torna subito in campo. E, domani sera (mercoledì 26 settembre), alle 21, la Juventus ospiterà il Bologna per la sesta giornata di campionato. Turno infrasettimanale particolarmente delicato perché alle porte c’è la supersfida col Napoli e Allegri vuole arrivare allo scontro diretto con tre punti di vantaggio sui partenopei.

“Il Bologna è una squadra che sa soffrire e stare in partita ed è rinfrancato dal successo ottenuto contro la Roma. Ma noi giochiamo in casa e dobbiamo vincere per arrivare alla partita col Napoli con almeno tre punti di vantaggio” ha detto il tecnico livornese.

SULLA FORMAZIONE.

In porta giocherà Perin, mentre “Chiellini riposa”. Bentancur verso la conferma in mezzo al campo, con Matuidi e uno tra Pjanic ed Emre Can. In attacco ancora Dybala con Cristiano Ronaldo.

RINGRAZIAMENTI A MESSI.

Allegri poi ringrazia Leo Messi per averlo votato con Valverde e Guardiola per il Fifa the best award. “Sono contento. Ma è giusto che il premio sia andato a Deschamps perché ha vinto il Mondiale. Bisogna fare i complimenti a Marotta per il premio come miglior direttore generale d’Europa”.