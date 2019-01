Juve, Allegri: “Noi megafavoriti in Champions? Una follia”

Il tecnico alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Si parla come se si dovesse aspettare solo il primo giugno"

Dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, la Juventus torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Domani (mercoledì 30 gennaio, ore 20:45) gara secca allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta.

Massimiliano Allegri presenta il match, elogiando gli avversari: “A livello fisico è una delle poche squadre che sta al nostro livello. Ha il miglior attacco, gode di un’ottima condizione e domenica ha acciuffato la Roma creando tantissimo. Vince chi fa meno errori: noi dovremo sfruttare i loro punti deboli”.

SULLA CHAMPIONS.

Il tecnico livornese non ha gradito l’ennesima domanda sulla sfida contro l’Atletico Madrid: “Non sta scritto da nessuna parte che siamo i megafavoriti. Si parla come se si dovesse aspettare solo l’1 giugno: questo approccio è da folli. La Champions è un obiettivo così come il campionato e la Coppa Italia”.

SU BONUCCI.

Allegri tira un sospiro di sollievo: “L’infortunio di Bonucci è meno grave del previsto, contiamo di averlo presto”. Caceres sarà a disposizione se verrà ultimato il trasferimento, altrimenti “può giocare De Sciglio centrale”. Quindi il punto sull’infermeria. “Pjanic e Khedira sono a disposizione, per Mandzukic valuto oggi, ma sta bene. Cuadrado e Barzagli out”.

SU RONALDO.

“A livello numerico sta giocando lo stesso numero di partite di Madrid, a livello di intensità fa di più qui. Domani riposa? Vediamo…”.

Indicazioni sulla formazione: “giocheranno Szczesny, Cancelo, Chiellini, Rugani e probabilmente Matuidi”.