Juve, Allegri: “Non festeggiare sarebbe da folli. Ronaldo nostro futuro”

Con il match contro la Fiorentina domani si chiuderà la settimana che ha deciso negativamente la stagione europea bianconera: la sconfitta con l’Ajax brucia ancora ma per Massimiliano Allegri non c’è “niente da rimproverare ai ragazzi: devono essere orgogliosi”. E domani basta un punto per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo: niente scuse per il tecnico livornese: “Dovrà essere una festa, dobbiamo godercela, senza negatività”.

“RONALDO? IL FUTURO DELLA JUVENTUS”

Qualche voce di mercato dà Ronaldo già lontano da Torino, dopo una sola stagione, ma ci pensa Allegri a rasserenare gli animi: “Il calcio è una scienza esatta: CR7 da solo non basta per vincere la Champions. Cristiano è il futuro della Juventus. Ha fatto benissimo quest’anno e lo farà anche l’anno prossimo. Anche lui è deluso come tutti noi, ma è sereno”.

SITUAZIONE INFORTUNI

Sul fronte infortuni, tallone d’Achille della stagione juventina, gli ultimi aggiornamenti li porta ancora il coach bianconero: “Perin è fuori fino a fine stagione, così come Khedira e forse Mandzukic. Dybala è fuori per 20 giorni, Douglas Costa e Caceres per 10. Chiellini rientra forse contro l’Inter e Barzagli sta meglio”.