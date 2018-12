Juve, altro record: raggiunta quota 20milioni di followers su Instagram

La Juventus vince anche sui social. Il profilo Instagram del club ha raggiunto i venti milioni di followers. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, lo scorso luglio, l’incremento è stato del 99,57%, con oltre nove milioni di nuovi followers. La Juventus è salita così al quarto posto nella classifica dei club europei sul social network piu’ seguito dai giovani, subito alle spalle di Real Madrid, Barcellona e Manchester United. I dati sono resi noti dalla stessa Juventus che, sul proprio sito internet, ringrazia “chi ogni giorno non solo ci segue, ma ci commenta, condivide i post, interagisce con noi”.

IL BIANCONERO DOMINA SU INSTAGRAM

Il bianconero domina su Instagram anche in termini di average engagement rate, ovvero la quantità di interazioni in rapporto al numero di followers. Sempre da luglio, si contano 5 miliardi di impression, il numero di volte che i contenuti sono stati visualizzati, e oltre 860 milioni di reach, il numero di utenti raggiunti. A novembre, inoltre, i 55,2 milioni di interazioni generate, hanno collocato il profilo della Juventus al primo posto tra tutti i team sportivi, non solo calcistici, del mondo