Juve, Aluko lascia i bianconeri: “Trattata come una ladra, c’è troppo razzismo”

Continua il caos razzismo intorno al mondo del calcio e all’Italia in generale: questa volta è Eniola Aluko, attaccante della squadra femminile della Juventus, che annuncia l’addio all’Italia a causa di eccessive discriminazioni territoriali.

“TRATTATA COME UNA LADRA”

Parole forti quelle della calciatrice nigeriana, che ha dichiarato al The Guardian le sue difficoltà: “Con la Juve e i suoi tifosi nessun problema, ma Torino sembra indietro di decenni per quanto riguarda l’apertura nei confronti di diversi tipi di persone. Sono stanca di entrare nei negozi e di avere la sensazione che il proprietario si aspetti che rubi qualcosa”. La 32enne ha poi continuato a parlare dei motivi che l’hanno spinta verso questa scelta: “C’è un problema nel calcio italiano ed in Italia. Mi preoccupa che la risposta da parte di tifosi e proprietari è che sembrano considerare tutto questo come parte della cultura dei fans”.

APPENDINO: “PAROLE PESANTI, MA TORINO NON SI RASSEGNA”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha poi risposto alle dichiarazioni della calciatrice juventina, dichiarando: “Sono parole che pesano come un macigno, ma la città ha una storia di porte aperte, non chiuse. Negli ultimi tempi, purtroppo, atteggiamenti di questo genere hanno di nuovo preso piede, ma io non mi rassegno, perché Torino non è così”.