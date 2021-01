Juve, anche Cuadrado positivo al covid

Dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al covid. Lo fa sapere la Juventus attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico” si legge. Dunque, un’altra tegola per Pirlo in vista del big match di domani sera contro il Milan capolista.