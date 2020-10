Juve, anche Zauli positivo al covid: Under 23 in isolamento

Non solo CR7: positivo anche il tecnico della seconda squadra che milita in Lega Pro

Dopo Cristiano Ronaldo, un altro positivo in giornata in casa Juventus. Si tratta dell’allenatore della formazione Under 23, Lamberto Zauli.

Lo riferisce la Juventus sul sito ufficiale del club: “In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario – si legge -. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.