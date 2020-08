Juve, ancora 48 ore poi ci sarà il raduno: l’unica novità è Pirlo

Conto alla rovescia in casa Juventus: ancora 48 ore e comincerà la nuova stagione, pardon, una nuova era. A 17 giorni dalla delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, la rosa bianconera si ritroverà lunedì alla Continassa per muovere i primi passi con il nuovo tecnico, l’esordiente Andrea Pirlo.

Nessun nuovo grande campione varcherà il cancello dello Juventus Center: il protagonista assoluto, l’uomo che calamiterà tutta l’attenzione su di sé è «il Maestro che è diventato mister», o meglio che sta diventando mister, Andrea Pirlo, passato nel giro di una settimana dall’essere nominato allenatore dell’Under 23 bianconera (al suo posto verrà promosso Lamberto Zauli dalla Primavera) ad allenatore della prima squadra.

Un bel salto nel buio, o forse no. Un azzardo, o forse no. Una scommessa del presidente Andrea Agnelli per tentare l’inseguimento, in primis, del decimo scudetto di fila.

Cantiere aperto

Andrea Pirlo sarà sostanzialmente l’unica novità: il mercato in piena pandemia da Coronavirus, infatti, è una matassa difficile da sbrogliare, soprattutto per mancanza di soldi. Prima di reinvestire, infatti, la Juve deve vendere o quanto meno deve sbarazzarsi di calciatori con ingaggi pesanti o considerati dalla società stessa fuori dal progetto, come Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Operazioni difficili da realizzare, visti i precedenti della passata stagione.

Non solo esuberi: in casa Juve ci sono anche quelli considerati in bilico: da Dybala a Bernardeschi a Rugani a Douglas Costa. La loro permanenza in maglia bianconera dipenderà molto dal mercato e dalla possibilità di inserirli o meno come contropartite tecniche in qualche affare da mettere in piedi nelle prossime settimane. Gli estimatori non mancano ma praticamente il mercato è un mercato fermo, in attesa che si scateni in Europa un eventuale valzer di panchine e di attaccanti.

Oltre ad Andrea Pirlo e al suo staff – accanto al Maestro ci sarà l’altro ex centrocampista bianconero Igor Tudor -, i volti nuovi in casa Juventus saranno pochi. Ci sarà Dejan Kulusevski, calciatore svedese prelevato a gennaio dall’Atalanta. L’ex Parma, votato miglior giovane della A, è un calciatore su cui la Juve punta molto. Ancora da capire se tra i volti nuovi sbucherà il brasiliano Arthur Melo: l’ex Barcellona in teoria potrebbe essere a disposizione dal 1° settembre ma la Juve chiederà di averlo prima. Lunedì sarà il giorno di CR7 e gli altri. L’era Pirlo sta per cominciare.