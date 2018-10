Juve, Andrea Agnelli senza limiti: “Inseguiamo ogni traguardo possibile”

Andrea Agnelli non si pone limiti e nella lettera agli azionisti della Juventus in vista dell’assemblea del 25 ottobre scrive: “Il ciclo 2010-2018 ha portato nel nostro Museum 14 trofei. A livello nazionale non si è mai vista una sequenza ininterrotta di vittorie come questa. Dovete essere orgogliosi di questa epoca che segna una pietra miliare nella storia della Juventus. Un capitolo che questa gestione intende continuare a scrivere inseguendo ogni traguardo possibile in questa stagione”.

“IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO MENO CUPO”

Il presidente bianconero fa il punto anche sulla situazione del calcio italiano. “Stenta a colmare il gap con i suoi omologhi esteri, ma alcuni segnali di rinnovamento alimentano, dopo molti anni, la speranza che il futuro possa essere meno cupo delle ultime stagioni, che hanno visto tassi di crescita sensibilmente inferiori a quelli del resto dei movimenti europei e, infine, la mancata partecipazione al Mondiale della nostra nazionale, un capitolo malinconico che si spera di non replicare mai più”.

LE RIFORME.

Per Agnelli “molte riforme, da quella dei campionato a quella della giustizia sportiva, restano da fare per riportare il calcio italiano al livello che merita, ma il cammino è iniziato. La Lega Serie A può oggi rivendicare legittimamente una leadership, ma che aveva perso negli anni bui. E anche la Federazione, pur commissariata, ha ottenuto qualche risultato significativo. Dopo anni di appelli inascoltati, sono state introdotte le seconde squadre nel campionato di serie C. Si tratta di un progetto in fase embrionale che porterà altri club, dopo la Juventus, con l’Under 23, ad adottare questo modello, che completa la formazione dei calciatori del futuro, affinché essi siano pronti ad affrontare il calcio di alto livello senza smarrire il loro talento al termine dell’esperienza con le squadre Primavera”.

SUL CALCIO FEMMINILE.

“Anche il calcio femminile sta conquistando spazio nel nostro mondo – continua Agnelli -. La Juventus Women, al suo primo anno, ha vinto lo scudetto e, dalla stagione 2018/2019, il campionato femminile è uscito dal mondo dei dilettanti per entrare a pieno titolo sotto l’ombrello federale, un passo storico, cui si somma la partecipazione della Nazionale ai prossimi Campionati del Mondo”.