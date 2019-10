Juve, approvato l’aumento di capitale da 300 milioni di euro

Agnelli non si pone limiti: "Siamo i più grandi in Italia, ma solo una delle grandi realtà a livello europeo. Il 2020 è l'anno zero"

Conquistata la leadership assoluta in Italia, la Juventus ora punta ad affermarsi anche in ambito europeo affinché non sia più “solo una delle grandi”. Sono le parole del presidente Andrea Agnelli in occasione dell’assemblea degli azionisti che ha approvato un aumento di capitale da 300 milioni, da effettuare entro il 30 settembre 2020. Approvato il bilancio 2018/19, chiuso con un rosso di 38,9 milioni e ricavi per 621,5 milioni di euro.

Di seguito le dichiarazioni di Andrea Agnelli (da Juventus.com):

“LA PIU’ GRANDE SOCIETA’ DI CALCIO IN ITALIA, MA NON BASTA”

“La Juventus, arrivata a questo punto, e lo possiamo anche affermare con orgoglio, è sì la più grande società di calcio in Italia, ma è solo una delle grandi realtà a livello europeo – ha detto Agnelli nel suo discorso -. Quando guardiamo i principali club in Germania, in Inghilterra e in Spagna, quindi il Borussia Dortmund, il Manchester United, il Bayern Monaco, il Barcellona e il Real Madrid, vediamo che i loro fatturati vanno dai 489 milioni del Borussia Dortmund, fino al quasi miliardo realizzato quest’anno dal Barcellona. Queste realtà devono essere il nostro benchmark.

Dobbiamo essere estremamente orgogliosi della nostra crescita e del nostro sviluppo, ma il nostro livello di fatturato attuale esclusa la voce dei trasferimenti dei calciatori, quindi circa 500 milioni, è il livello di fatturato che il Real Madrid aveva quando io ho assunto la presidenza della Juventus nel 2010. È evidente che i tassi di crescita che abbiamo sviluppato sono stati superiori a quelli del Real Madrid: noi siamo passati da circa 170 milioni ai 500 milioni attuali, il Real Madrid da 500 milioni a 750 milioni, quindi noi abbiamo più che raddoppiato e il Real Madrid è cresciuto solo del 50%, però c’è ancora un divario, che dobbiamo evidentemente colmare”.

“TRIONFI E MOMENTI COMPLICATI”

“Agli otto scudetti consecutivi si aggiungono le quattro Coppe Italia, le due Supercoppe, le due finali di Champions League… Non sono però solo da rilevare le due finali, quanto la costante partecipazione ai quarti di finale di Champions League. Questi risultati pongono la Juventus tra le grandi d’Europa e a dimostrarlo è soprattutto un dato: nel ranking UEFA siamo passati dal 43° posto del 2010 al 5° posto attuale e ci sono ragionevoli basi per immaginare che alla fine di questa stagione potremmo superare il Bayern Monaco , arrivando al 4° posto.

Questi anni non sono stati però privi di situazioni estremamente complesse, che non hanno fatto altro che forgiare ulteriormente il gruppo dirigente di questa Società. Pensiamo alla gestione della prima squadra, senza l’allenatore in panchina per sei mesi, durante il calcio scommesse riguardante tesserati Juventus nel 2012. Spesso con Pavel e Fabio ci siamo domandati: quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore in panchina? Questo sicuramente ha forgiato ulteriormente il gruppo dirigente. Penso poi all’inchiesta “Alto Piemonte” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nei gruppi ultras e alla successiva inchiesta federale, all’inchiesta della Commissione Antimafia e ultima, ma non ultima, l’inchiesta “Last Banner” per le ipotizzate estorsioni ai danni di Juventus. Sono stati periodi evidentemente molto intensi e molto pesanti per chi era all’interno della società”.

IL CALCIO FEMMINILE, CRISTIANO RONALDO E I SOCIAL

“Abbiamo, strada facendo, ampliato il settore professionistico, con il settore delle donne, sapientemente guidato dal miglior dirigente italiano in ambito femminile, Stefano Braghin, che ha costruito una grandissima struttura; le Juventus Women non sono ancora professioniste, ma sono gestite come tali, quindi per me ricadono nell’ampliamento del settore professionistico. La squadra femminile è stata capace in due anni dalla sua nascita di vincere altrettanti scudetti consecutivi e una Coppa Italia e Rita Guarino, il coach, merita un applauso. “In bocca al lupo” da parte di tutti noi, perché, domenica giocheranno la Supercoppa italiana e speriamo di portare a casa anche quel trofeo.

Il settore professionistico si è espanso ulteriormente con la nascita l’anno scorso della squadra Under 23 e di tutta la riorganizzazione del settore agonistico; da questo punto di vista una figura chiave nello sviluppo dell’area sportiva, è Federico Cherubini, che con grande sapienza, grande sagacia, grande abnegazione, sta portando avanti tutte quelle attività che sono sicuramente meno visibili ma estremamente importanti per lo sviluppo della Società.

Nell’ultima stagione siamo riusciti ad attrarre il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo, che l’anno scorso è arrivato alla Juventus e che quest’anno auspico possa vincere il Pallone d’Oro, perché lo merita per quanto ha dimostrato.

Siamo diventati il quinto club al mondo per numero di followers sulle nostre piattaforme digitali, e a breve potremo e dovremo diventare il quarto, con 90 milioni di followers e un engagement medio mensile che in questo momento di circa 1,2 miliardi di interazioni. Siamo diventati il quarto club per fanbase a livello europeo e abbiamo più di 400 milioni di tifosi nel mondo”.

L’ANNO ZERO

“Dobbiamo immaginare il 2019, il 2020 o questa stagione o questa assemblea, come un nuovo anno zero della Juventus, con la voglia e la determinazione di pensare in grande: time to think big”.