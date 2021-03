Juve, Bentacur positivo al Covid 19: salterà Lazio e Porto

Bentacur è risultato positivo al Covid 19. È ciò che ha comunicato questa sera la Juventus attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Nel comunicato il club bianconero ricorda che “rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra”

È in isolamento, asintomatico. Salterà la sfida con la Lazio in campionato e con il Porto in Champions. La lista dei disponibili, per Pirlo, si fa sempre più stretta.