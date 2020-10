Juve, buona la prima in Champions: doppio Morata, Dinamo Kiev battuta

Buon debutto in Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo, che vince a Kiev contro la Dinamo con una doppietta dello spagnolo Alvaro Morata. I bianconeri conquistano così i primi tre punti della competizione, vincendo il primo match stagionale in trasferta.

IL MATCH

Dopo una prima metà gara faticosa da ambo le parti, che ha visto la Juve per un attimo tremare quando al 18′ Chiellini è dovuto uscire per un problema al bicipite femorale destro, il match si è sbloccato nella ripresa. In avvio ci ha pensato Morata a sbloccare il match, con un tap-in vincente sotto porta. Nel finale, poi, il numero 9 ha firmato di testa su assist di Cuadrado il 2-0 finale.