Juve, buone notizie: escluse lesioni muscolari per Chiellini

Le condizioni del difensore, infortunatosi in Champions, verranno monitorate di giorno in giorno

Tirano un sospiro di sollievo, la Juventus e Giorgio Chiellini. Arrivano infatti buone notizie dall’infermeria per il difensore, uscito durante la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev per infortunio.

“Gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno” si legge sul sito ufficiale del club bianconero. Si pensa già alla sfida di campionato col Verona in programma domenica alle 20:45: palestra e scarico per chi ha giocato ieri, possesso e partitella per il resto del gruppo.