Juve capolista, esplode la gioia social dei bianconeri. Ronaldo: “Grande sensazione essere in nuovo in vetta”

Derby d’Italia il giorno dopo. Si respira aria di festa in casa bianconera. La vittoria, in trasferta, sull’Inter, ha regalato di nuovo la vetta della classifica in solitaria alla Juve, proprio ai danni degli storici rivali nerazzurri, distaccati ora di un punto. E a Vinovo c’è chi se la gode. Come Ronaldo, ad esempio.

LA FELICITA’ DI CR7

E’ una “grande sensazione essere di nuovo in cima alla classifica” dopo una “prestazione molto intensa della squadra” scrive CR7, in inglese, su Instagram.

FESTEGGIA DYBALA

Festeggia, eccome, anche Dybala, tornato al gol, ieri, al Meazza. esterna tutta la sua gioia: “A proposito della scorsa notte: felicita’”, è il messaggio, sempre in inglese, della “Joya”.

LA GRINTA DI BONUCCI

Vittoria da grande squadra, scrive invece capitan Bonucci. “Consapevoli delle difficoltà che la partita poteva creare, abbiamo saputo gestire i momenti e alla fine colpire con determinazione e con la fame di chi ha solo un obiettivo in testa: VINCERE” è il suo post su Instagram.



PJANIC BATTE LE MANI

Miralem Pjanic plaude alla coppia gol Higuain-Dybala: “la domenica sera non ci sono dubbi, tango”, è la battuta del centrocampista bosniaco.

BERNARDESCHI: GRUPPO NON MOLLA MAI

Raggiante è anche Bernardeschi, che su Instagram scrive: Abbiamo cercato di vincerla dal primo all’ultimo minuto e ci siamo riusciti. Questa è la Juve, è un gruppo che non molla mai. Grande risultato”.

DE LIGT: GRANDE VITTORIA, SI TORNA IN CIMA

“Grande vittoria e si torna in cima”, scrive invece (in inglese), sempre su Instagram, il difensore olandese Matthijs de Ligt.