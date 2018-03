Juve, carica Matuidi: “Faremo di tutto per battere il Real Madrid”

Khedira tranquillizza i tifosi e Allegri dopo essere uscito per infortunio durante il match contro la Spagna: "E' tutto a posto"

La sosta di campionato per gli impegni delle nazionali non fa calare l’attenzione in casa Juventus.

La missione triplete entra nel vivo: ora lo scoglio principale di chiama Real Madrid. Ne ha parlato il centrocampista bianconero Blaise Matuidi dopo il ko della sua Francia contro la Colombia: “Sono i campioni in carica, ma sappiamo di poterli mettere in difficoltà. Faremo di tutto nella sfida d’andata a Torino. Possiamo farcela, giochiamo in casa. Daremo tutto”.

Tranquillizza i tifosi e soprattutto Allegri, Sami Khedira, uscito anzitempo dal campo nel match tra Germania e Francia. Il tedesco si è affidato a Instagram: “E’ tutto a posto, sono uscito in via precauzionale dopo aver sentito un indurimento”.