Juve, ceduto Mandragora all’Udinese per 20 milioni. Marotta su Bonucci: “In difesa siamo a posto”

No al ritorno del difensore che vuole lasciare il Milan: "C'è stima reciproca, ma in questo momento l'organico è a posto soprattutto a livello difensivo"

Ufficializzato un affare di cui si parlava da settimane: la Juventus ha ceduto Rolando Mandragora all’Udinese per 20 milioni di euro “pagabili in quattro esercizi”. Il club bianconero spiega che la partenza del centrocampista “genera un effetto economico positivo di circa 14,7 milioni di euro”.

Il contratto consente alla Vecchia Signora di esercitare, al termine della stagione sportiva 2019/2020, “il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo” il calciatore per “26 milioni di euro pagabili in due esercizi”.

Se l’Udinese dovesse cedere prima della scadenza di tale diritto d’opzione, “dovrà riconoscere alla Juventus un corrispettivo di 200mila euro e un premio pari al 50% dell’eventuale differenza tra il valore della cessione e i 20 milioni”.

Intanto Marotta sembra chiudere al ritorno di Bonucci in bianconero: “In questo momento l’organico è a posto soprattutto a livello difensivo. C’è stima reciproca, non andrei oltre quelle considerazioni”.