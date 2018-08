In trecento si sono ritrovati alla Continassa per il ritorno della Juventus dopo la tournée americana. Entusiasmo alle stelle per Cristiano Ronaldo e compagni, al punto che le forze dell’ordine, per garantire la massima sicurezza, hanno chiuso il transito su via Traves, dirottando il traffico in altre direzioni.

I tifosi bianconeri hanno accolto con autentiche ovazioni i loro beniamini, che oggi hanno ripreso l’attività a ranghi completi (manca solo Matuidi).