Juve, Chiellini carica: «Puntiamo a vincere». E Marchisio vota Dzeko

Il presente si chiama Juventus. Il futuro, invece, per Giorgio Chiellini potrebbe essere il marketing e l’immagine dei calciatori. Dopo i tanti successi sul rettangolo di gioco, il difensore toscano ritrova Claudio Marchisio per una nuova avventura nel mondo della comunicazione e del marketing. I due ex compagni di squadra e di nazionale si ritrovano in “Mate”, la web agency che si candida a diventare un punto di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva e corporate. Il capitano bianconero, a lato della presentazione di questa sua nuova avventura, ha tracciato un piccolo bilancio, tra Juve e Nazionale. «È stato un anno difficile a livello personale – ha ricordato -, pensavo ormai di averla scampata da infortuni seri. L’augurio per la nuova annata è sicuramente la buona salute per dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà il resto».

