Juve, Chiesa si presenta: “Non vedo l’ora di allenarmi con CR7. Offese? Solo invidia”

Dopo l’isolamento in seguito ai casi in squadra (quello di McKennie in primis, di Ronaldo poi) e quindi la “bolla” creatasi nel gruppo Juve, è finalmente giunto il momento della prima conferenza stampa in bianconero per Federico Chiesa, che si è presentato poco fa ai microfoni dei presenti.

“OFFESE? SOLO INVIDIA”

L’ex viola ci ha tenuto a ringraziare subito il suo vecchio club per mettere a tacere le tante voci arrivate sull’argomento: “Ringrazio pubblicamente la Fiorentina e tutta Firenze – ha detto Chiesa -. Sono stati degli anni importanti, dove sono cresciuto come uomo e calciatore: per questo devo dire grazie a Della Valle, a Commisso e ai tifosi viola per il supporto ricevuto”. In merito alla situazione, il numero 22 bianconero ha parlato anche degli insulti e delle contestazioni ricevute: “Voglio guardare solo al mio futuro qui, senza fare polemiche: penso che le offese vengano solo da persone invidiose”

“CR7? NON VEDO L’ORA DI ALLENARMI CON LUI”

Per Chiesa ancora nessun allenamento con Cristiano Ronaldo, stella della squadra: il portoghese è infatti lontano a causa la sua positività al Coronavirus. “Non vedo l’ora di vederlo e di potermi allenare con lui – ha rivelato l’esterno -. Tutti noi speriamo finisca presto questa sua quarantena, sarà un piacere conoscerlo”.

“LO SPOGLIATOIO E’ UNITO”

Chiesa ha anche parlato degli ultimi risultati in casa Juve, caricando l’ambiente: “E’ vero, l’obiettivo è vincere sempre. Ma lo spogliatoio è unito: stiamo preparando la partita contro lo Spezia, vincere contro di loro sarà fondamentale”.