La Juve scala un’altra posizione in classifica, piega la Roma nello scontro diretto e si piazza al terzo posto, a -5 dall’Inter e con una gara in meno. Due a zero per gli uomini di Pirlo, che con un gol per tempo regolano i giallorossi, al solito poco incisivi nei confronti diretti con le altre squadre di vertice.

Pirlo s’affida alla vecchia guardia in difesa, con Bonucci e Chiellini, e lancia Ronaldo e Morata in attacco. Al centro c’è Arthur a impostare, Chiesa agisce da ala destra. Nella Roma Dzeko parte dalla panchina: Fonseca non perdona del tutto la sua arroganza e gli preferisce Borja Majoral.

Il risultato si sblocca al 13′ quando Ronaldo s’inventa il gol del vantaggio: retropassaggio di Morata e il portoghese, da fermo, batte Pau Lopez con un gran sinistro in diagonale. Al 22′ Cr7 ci riprova, ma il pallone deviato da Kumbulla finisce sulla traversa e poi in campo. Siparietto Ronaldo-Orsato: “Sicuro che non è entrata? Fammi controllare l’orologio”.

I bianconeri controllano piuttosto agevolmente, la Roma però riesce a rendersi pericolosa in un paio di circostanze: Cristante manca il bersaglio dal limite, Mancini non riesce a impattare di testa davanti a Szczesny. Nella ripresa il possesso palla dei giallorossi si fa più insistito, ma grossi rischi la porta bianconera non ne corre.

Anzi, al 25′ arriva il 2-0. Cuadrado, in campo da pochi minuti, imbecca Kulusevski in area, cross al centro per Ronaldo e Ibanez, nel tentativo di anticiparlo, firma l’autogol. Finale rabbioso della Roma, ma il risultato non cambia più: Juve terza e con una partita da recuperare.