Juve, in Coppa Italia niente supplementari in caso di parità al 90′

In caso di parità al 90′ nelle semifinali e in finale di Coppa Italia non si disputeranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore: il Consiglio della Lega di Serie A ha approvato, solo per questo finale di stagione, una modifica al regolamento del trofeo nazionale.

Subito i rigori, dunque, in caso di 1-1 nella sfida di ritorno in programma venerdì allo Stadium (inizio alle 21) tra Juventus e Milan e in caso di vittoria dell’Inter (0-1) a Napoli nella sfida in programma sabato al San Paolo. Subito rigori, ovviamente, anche nella finale del 17 giugno all‘Olimpico di Roma, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Decisa, inoltre, la data della finale di Coppa Italia serie C tra la Juventus U23 e la Ternana. Il match sarà disputato sabato 27 giugno presso una sede da stabilire, in questo caso con due tempi supplementari da 15′ e poi i rigori in caso di parità al 90′.