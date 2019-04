Juve, Cuadrado: “Altro che fallimento, straordinario l’ottavo scudetto”

Vietato parlare di fallimento. Sì, per la Juventus la Champions era un obiettivo, ma è pur sempre arrivato l’ottavo scudetto di fila. “Ed è una cosa straordinaria” sottolinea Juan Cuadrado ai microfoni di Sky Sport.

“Chi parla di fallimento sbaglia”. La stagione del colombiano è stata segnata da un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, per cui questo finale di stagione senza più obiettivi lo vede tra i protagonisti. Tanta voglia di mettersi in mostra per guadagnarsi la riconferma. “Ho un anno di contratto e vorrei rimanere”. Sulle motivazioni: “Qui ci sono sempre, perché puntiamo a migliorarci. Il derby? Siamo molto motivati”.