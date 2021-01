Juve, Cuadrado negativo al test: disponibile per la Supercoppa

Buona notizia per Pirlo, che recupera in extremis il colombiano in vista del match contro il Napoli: già partito per Reggio Emilia

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della Supercoppa di stasera contro il Napoli. Come riporta un comunicato del club bianconero “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

Difficile che il colombiano possa partire dall’inizio, visto che non si è allenato con i compagni per una decina di giorni, ma il suo recupero consente alla Juve almeno di mitigare l’emergenza sulle corsie laterali.

Intanto è stato ufficializzato dalla Lega Calcio il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Già ammesse sette squadre, manca all’appello soltanto la vincente di Lazio-Parma, in programma domani sera all’Olimpico.

Il match tra la Juventus e la Spal si disputerà mercoledì 27 gennaio alle 20.45 all’Allianz Stadium e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Uno. La Spal è l’unica formazione di serie B ancora in corsa nella competizione.

Il derby milanese Inter-Milan si disputerà in prime time la sera prima, il 26 gennaio, con inizio alle 20.45 (diretta Rai Uno). Mercoledì 27 alle 17.45 la sfida tra l’Atalanta e la vincente di Lazio-Parma (diretta Rai Due), giovedì 28 alle 21 Napoli-Spezia (su Rai Due).