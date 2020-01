Juve, Danilo fuori per almeno dieci giorni: Sarri in emergenza

Eseguiti gli accertamenti: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra per il brasiliano

Certamente indisponibile per le gare con Napoli e Fiorentina

Per la Juventus è emergenza vera sulle fasce. Brutte notizie per Danilo (e per Sarri) arrivano dagli esami strumentali eseguiti dal brasiliano, uscito anzitempo dal campo durante il match di Coppa Italia contro la Roma.

Come si legge nel report medico del club bianconero, infatti, “Danilo questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra dieci giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

Danilo salterà sicuramente la trasferta di Napoli in campionato, in programma alle 20.45 di domenica 26 gennaio, e anche la successiva sfida in programma alle 12.30 di domenica 2 febbraio allo Stadium contro la Fiorentina.