Juve, Del Piero ricoverato a Los Angeles per calcoli renali

Alessandro del Piero è in ospedale, a Los Angeles, ricoverato per calcoli renali. Lo ha annunciato la leggenda della Juventus, su Instagram, in un post, sdrammatizzando la situazione: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”.

Tanti i messaggi di sostegno nei confronti dell’ex numero 10 bianconero, da ex colleghi come Luis Figo, dal suo ex club, il Sydney FC, fino a Patrick Kluivert e al canale ufficiale della Serie A.