Juve, distrazione muscolare per Khedira. Ed Emre Can si scusa con le donne

Sami rischia tre settimane di stop. Domani esami anche per Douglas Costa

Commentando il rosso a Ronaldo, l'ex Liverpool aveva detto: "Non siamo donne, giochiamo a calcio"

Rischia tre settimane di stop, Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, infortunatosi durante la gara di Champions League col Valencia, ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra.

Ancora da valutare le condizioni di Douglas Costa: domani si saprà di più in merito al suo infortunio. Intanto Emre Can chiede scusa alle donne dopo le parole pronunciate al termine della partita del Mestalla. Commentando l’espulsione di Ronaldo, l’ex Liverpool aveva detto: “Non siamo donne, giochiamo a calcio”.

Oggi su Instagram ha spiegato: “Non avevo intenzione di discriminare le donne o il calcio femminile con le mie parole. Chiunque mi conosce sa bene quanto io rispetti le donne e quanto creda in valori come l’uguaglianza e il rispetto. Volevo solo difendere un mio compagno di squadra per una decisione sbagliata sul campo che avrebbe potuto compromettere la nostra partita. Mi scuso sinceramente con chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole”.