Juve. Dybala e il Coronavirus: “Sto meglio, ma non ancora al 100%”

“Ho avuto il Coronavirus, non è stato facile. Ora sto molto meglio, ma non ancora al 100%”. Così Paulo Dybala, fantasista della Juventus, intervenuto in diretta all’evento “Gamers Without Borders” per parlare della sua esperienza con il Covid-19 in vista della ripresa del calcio in Italia.

“Abbiamo ripreso gli allenamenti – ha aggiunto l’argentino -. Non vedo l’ora di ripartire, speriamo di divertirci e far divertire. Ci saranno molte partite consecutive, è bellissimo per le persone come noi che adorano questo gioco”.