Juve, è il momento della festa in città: bianconeri sul bus scoperto [VIDEO E DIRETTA STREAMING]

La Juventus abbraccia i suoi tifosi, sfilando per le vie di Torino. Per l’occasione è stata riproposta la parata a bordo del bus scoperto, che mancava dall’ultimo anno di Conte.

Il pullman arriverà in piazza Vittorio Veneto, che è già gremita. Tantissimi tifosi anche in via Po e piazza Castello.

