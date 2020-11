Juve e Toro ricordano Maradona: i messaggi di cordoglio

Juventus e Torino ricordano il grande Diego Armando Maradona, scomparso nel pomeriggio di oggi all’età di 60 anni, da poco compiuti.

IL RICORDO DELLA JUVENTUS

La Juve, via Twitter, ha deciso di omaggiare il campione argentino con un breve video, senza didascalia, come a far parlare le immagini: la leggendaria punizione in area di rigore del “10” del Napoli contro i bianconeri, che regalò la vittoria ai partenopei in uno degli scontri fra le due compagini.

IL RICORDO DEL TORO

Toccante anche il ricordo del Toro, che ha postato una foto del “Pibe de Oro” in bianco e nero, in azione contro i granata. Un messaggio, breve, ad accompagnare l’immagine: “Il tuo calcio era poesia. Buon viaggio, Diego”

DEL PIERO: “BUON VIAGGIO, DIEGO”

Alessandro Del Piero, leggenda bianconera, ha voluto invece ricordare Maradona con una sua stessa citazione: “Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci”. Poi, il messaggio: “Buon viaggio, Diego”.