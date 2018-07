Juve, ecco Spinazzola: “Pronto tra ottobre e novembre. La 7? L’ho lasciata a Cristiano…”

SOGNO REALIZZATO "Un onore essere qui, in un club tra i primi al mondo"

Leonardo Spinazzola ha coronato il suo sogno, è un calciatore della Juventus a tutti gli effetti. Protagonista di una lunga querelle l’estate scorsa, quando voleva “affrettare” a tutti i costi la sua partenza dall’Atalanta, il terzino oggi è uno dei volti nuovi della squadra bianconera, proprio come il suo nuovo compagno Cristiano Ronaldo a cui – scherza – “ho lasciato il mio numero preferito: il 7”.

“Sei anni fa era impensabile trovare un giocatore come lui, questo vuol dire che la società ha fatto un lavoro enorme”, sottolinea Spinazzola. “La Juventus è un top club e ragiona per essere tra i primi nel mondo. Un onore essere qui. Io il primo a essere presentato dopo CR7? Sono sorpreso ci siano tanti giornalisti, pensavo che le domande me le facessero i miei agenti”.

Visto che il 7 era occupato, ha scelto il 37 come numero: “Ho iniziato a correre da una settimana, il recupero sta andando bene. Ora c’è solo da lavorare e avere tanta pazienza. Spero di rientrare tra metà ottobre e novembre”.