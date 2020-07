Juve, festa Scudetto rinviata: l’Udinese vince 2-1

Al Dacia Arena finisce 2-1 il match tra Udinese e Juventus. Ancora fumata nera per il nono scudetto consecutivo: gli uomini di Sarri dovranno attendere le prossime partite di campionato. Il Tricolore può arrivare battendo domenica la Samp o addirittura sabato se l’Atalanta perde contro il Milan e l’Inter non batte il Genoa.

Non è stata una partita semplice per la Vecchia Signora. In fondo, c’era da aspettarselo: all’Udinese serviva una vittoria per tenere lontana la zona retrocessione, mentre alla Juve per essere matematicamente campione d’Italia.

Dopo una metà gara inchiodata sullo 0-0, è De Ligt a sbloccarla al 42′ approfittando di una respinta corta di Becao: il numero 4 della Juventus si avventa sul difensore al limite dell’area e calcia trovando l’angolino basso alla destra di Musso, mandando così la squadra in vantaggio. Nella ripresa l’Udinese pareggia con la rete di Nestorovski, ripristinando l’equilibrio. Nel finale è Fofana a chiudere la rimonta: 2-1 e tre punti in tasca per i padroni di casa, che conquistano la salvezza. I bianconeri di Torino, invece, sprecano il primo match point Scudetto.

Sarri: “Volevamo vincere a tutti i costi”

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Sky: “Abbiamo perso all’ultimo perchè volevamo vincere a tutti i costi”, dimostrandosi dispiaciuto per il ko. Poi, in merito alla Champions League: “Dobbiamo rimanere sul pezzo, sul campionato, e poi penseremo alla Champions”.