Juve, garantisce Zidane: “Ronaldo è un leader, influenza lo spogliatoio”

Doveva essere la stagione di Cristiano Ronaldo, è stato piuttosto un inizio di annata all’insegna della vecchia Juve, che ha viaggiato col pilota automatico per inanellare le prime tre vittorie in campionato. Qualcuno già mette in discussione il fenomeno portoghese, pagato 350 milioni di euro dalla Juventus, ma non il suo vecchio allenatore al Real Madrid, Zinedine Zidane, vecchia conoscenza proprio del club bianconero.

“Ronaldo è un leader in campo, ispira i suoi compagni. Ha molta energia e una grande influenza all’interno dello spogliatoio”, spiega l’ex fantasista francese al sito dell’Uefa sottolineando i meriti di CR7 nei recenti trionfi internazionali del Real: “Sergio Ramos è un leader naturale. Si completavano bene l’uno con l’altro”.

Eppure la Juventus ha rischiato di giocare un brutto scherzo ai Galacticos l’anno scorso: “Sono stati gli unici a batterci ma in quel caso pensavamo di aver già superato il turno. Questa è la bellezza del calcio, anche ai massimi livelli, niente è mai finito finché non lo è davvero. Devi assicurarti di evitare qualsiasi perdita di concentrazione restando focalizzato sul tuo piano di gioco”.