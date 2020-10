Juve, giocatori e terna arbitrale allo Stadium senza il Napoli. Il Cts: “Responsabilità è dell’Asl”

Continua il caso sul match tra Juventus e Napoli, in programma stasera ma che i partenopei hanno disertato su ordine dell’Asl locale a causa della positività al Coronavirus di due giocatori e diversi membri dello staff.

IL NAPOLI E’ ASSENTE

Come da programma, squadra e staff della Juventus si sono presentati all’Allianz Stadium, insieme alla squadra arbitrale. Il Napoli, invece, non è partito ed è restato in città. I bianconeri continuano a pressare per il 3-0 a tavolino: hanno annunciato la formazione ufficiale e resteranno in attesa dei 45 minuti da regolamento per ufficializzare la mancanza degli avversari.

LA NOTA DEL CTS

Nel frattempo, il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sulla situazione con una nota: “Il Cts richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio da Coronavirus. La responsabilità resta dell’Autorità Sanitaria Locale (Asl) competente e del medico sociale per i calciatori”.