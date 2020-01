Juve in lutto, è morto Pietro Anastasi

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a 71 anni a Catania (dove era nato) Pietro Anastasi, uno dei giocatori simbolo della Juventus (fortemente voluto da Gianni Agnelli al costo di 650 milioni) tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta. Centravanti di razza, ha giocato con la maglia bianconera dal 1968 al 1976, realizzando 78 gol in 205 partite. Con il club di Torino ha vinto 3 scudetti. Anastasi ha iniziato la propria carriera con la Massimiliana, società di Catania dove ha iniziato. Poi ha indossato anche le maglie del Varese, dell’Inter (vincerà una Coppa Italia), dell’Ascoli e del Lugano. E’ stato anche grande protagonista con la maglia dell’Italia con la quale ha vinto il campionato Europeo del 1968. Così lo ha ricordato il sito della Juventus: “Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’eta’ di 71 anni”. Due anni fa all’ex bomber venne diagnosticato un tumore.