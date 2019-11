Juventus in ansia per l’infortunio in settimana di Alex Sandro: il terzino brasiliano ha accusato un problema all’adduttore durante la sfida amichevole contro l’Argentina, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del secondo tempo.

Il giocatore bianconero non giocherà contro la Corea del Sud e resterà fuori con il gruppo della nazionale dove inizierà le cure: da valutare ancora i tempi di recupero.