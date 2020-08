Juve, inizia l’era Pirlo: al via il raduno pre-campionato alla Continassa

Visite mediche per i giocatori al JMedical, poi i primi allenamenti in vista della stagione 2020-21

Juve, inizia l’era Pilo. I bianconeri si apprestano ad iniziare una nuova stagione, la prima con l’ex Andrea Pirlo in panchina.

VIA AL PRE-RADUNO ALLA CONTINASSA

I campioni d’Italia si stanno riunendo alla Continassa per il via del raduno pre-campionato. Una volta terminate le visite mediche e gli accertamenti al JMedical per tutti i calciatori sarà il turno della prima sessione di allenamento, guidata dal nuovo tecnico con il vice Tudor ed il collaboratore Baronio. Proprio Pirlo è stato uno dei primi a presentarsi sul posto per preparare il lavoro della giornata.