Juve-Inter, parla Ronaldo: “Sfida fantastica. Brutto senza tifosi, ma la salute è importante”

“Juve-Inter è una sfida fantastica: sarà strano senza tifosi, ma la cosa più importante è la salute. E’ stato deciso così e dobbiamo rispettare la scelta presa”. Cristiano Ronaldo si prepara così al big match di domenica: il portoghese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi, tra cui il prossimo avversario dei bianconeri: “L’Inter ha una grande squadra ed un grande allenatore, ma cercheremo di fare contenti i nostri tifosi. Dobbiamo vincere”.

“CHAMPIONS? PASSEREMO IL TURNO”

Il fuoriclasse portoghese si è detto poi fiducioso in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata: “Siamo arrabbiati per il risultato, ma non abbiamo paura. Sono convinto che passeremo il turno, capita di sbagliare: è la competizione più difficile di tutte. Prima pensiamo a vincere le prossime partite, poi ci penseremo”.