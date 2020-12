Juve, Khedira: “Pronto ad andar via, mi sto già allenando per la Premier”

Aria di divorzio tra la Juventus e Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, da tempo ai margini del progetto bianconero, sembra essersi finalmente deciso a cambiare aria, dopo aver vissuto da separato in casa questa prima parte di stagione.

“Non sono soddisfatto”, ha rivelato a The Athletic. “Non è una situazione a cui sono abituato, sono un calciatore competitivo e ho voglia di scendere in campo. Mi sono adattato, cercando di sfruttare le circostanze nel migliore dei modi. Prendo parte alla preparazione prima delle partite, all’analisi video. Offro comunque il mio contributo, mi vedo come un punto di riferimento soprattutto per i giovani”.

L’intenzione, però, è quella di andare a giocare. Magari in Premier League: “Sto mantenendo alti i livelli di energia e ho sempre grandi motivazioni. Sto provando a cambiare la situazione, anche andando via da Torino. L’Inghilterra? Sarebbe la ciliegina sulla torta, non ho mai giocato in Premier ed è un campionato che mi piace. Ho fatto un lavoro extra con i preparatori di fitness per prepararmi ai ritmi più alti che ci sono lì”.

Al Tottenham c’è un suo grande estimatore, José Mourinho: “Ci sentiamo ancora, mi segue. Sa essere estremamente convincente, ha negli occhi qualcosa di diverso, è diretto e tiene molto ai suoi giocatori, li spinge ad andare sempre oltre, anche oltre il massimo. È grazie a lui se oggi sono questo giocatore. Sono contento che stia facendo bene col Tottenham“.