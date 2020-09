Juve, ecco Kulusevski: “Qui per vincere. Pirlo? Un onore essere allenato da lui”

“Sono già pronto per la Sampdoria, non vedo l’ora di giocare. Sono qui alla Juve per migliorare, sia in campo che fuori, e per vincere, aiutare i miei compagni e rendere contenta la città”. Parole di Dejan Kulusevski, neo acquisto della Juventus in questa sessione di mercato, che si è presentato oggi alla stampa in una conferenza tenutasi poco fa.

Lo svedese ha parlato anche del rapporto con Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri: “Come mister è fantastico ed è davvero un onore essere allenato da lui: parla tanto e dà consigli, è molto utile”. “Il ruolo in cui giocherò? Dipende, ma posso giocare ovunque, non ce n’è uno in particolare che preferisco”, ha aggiunto. “Ronaldo? E’ un calciatore fantastico e molto simpatico, sono molto fortunato a poter giocare con lui”.