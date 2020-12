Juve, la carica di Pirlo: “In Champions trovato risposte, siamo più sereni”

“Il derby della Mole è sempre una partita speciale. Ho avuto la fortuna di giocarlo, vincerlo e anche di segnare: è un match molto sentito, da squadre e dalle tifoserie. Sono sempre emozioni indelebili, e speriamo di fare una grande partita”. Così Andrea Pirlo che, ai microfoni di JTv, ha parlato della stracittadina tra Juventus e Torino in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium.

“TROVATO RISPOSTE, SIAMO PIU’ SERENI”

“Dopo il pari di Benevento cercavamo risposte in Champions League – ha aggiunto Pirlo -. Dovevamo fare una gara importante, l’abbiamo fatta ed ora lavoriamo con più serenità in vista di domani”. Tanti gli impegni per i bianconeri nella prossima settimana: “Siamo concentrati prima sul derby, poi vedremo il resto: è importante pensare ad una partita per volta”.

“IL TORO? BUONA SQUADRA CON UN OTTIMO ALLENATORE”

“Il Toro? E’ una buona squadra, costruita bene ed allenata da un ottimo tecnico – ha detto Pirlo parlando degli avversari -. Hanno cambiato qualcosa a livello di gioco ma hanno buoni elementi in tutti i reparti: sarà difficile batterli”.